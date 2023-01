500 WALKING ON SUNSHINE KATRINA & THE WAVES 1985

499 LOVE CHANGES EVERYTHING CLIMIE FISHER 1988

498 BOYS LIGHT UP AUSTRALIAN CRAWL 1980

497 JUST LIKE A PILL PINK 2001

496 SULTANS OF SWING DIRE STRAITS 1979

495 KARMA CHAMELEON CULTURE CLUB 1983

494 WHAT IS LOVE HADDAWAY 1993

493 MYSTIFY INXS 1988

492 HIT ME WITH YOUR BEST SHOT PAT BENATAR 1980

491 SMOOTH SANTANA & ROB THOMAS 1999

490 TWO HEARTS PHIL COLLINS 1988

489 DRIVE CARS 1984

488 SHE DRIVES ME CRAZY FINE YOUNG CANNIBALS 1989

487 KING OF WISHFUL THINKING GO WEST 1990

486 SLICE OF HEAVEN DAVE DOBBYN 1986

485 AFFIRMATION SAVAGE GARDEN 2000

484 WHATS LOVE GOT TO DO WITH IT TINA TURNER 1984

483 FAT BOTTOM GIRLS QUEEN 1978

482 WHY CANT THIS BE LOVE VAN HALEN 1986

481 SOMETHING SO STRONG CROWDED HOUSE 1987

480 THE SIGN ACE OF BASE 1993

479 CENTERFOLD J GEILS BAND 1981

478 PAPA DONT PREACH MADONNA 1986

477 LIFE IS A HIGHWAY TOM COCHRANE 1992

476 CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE QUEEN 1980

475 DRESSED FOR SUCCESS ROXETTE 1988

474 LOSING MY RELIGION REM 1991

473 HELP IS ON ITS WAY LITTLE RIVER BAND 1977

472 CARIBBEAN QUEEN (NO MORE LOVE ON THE RUN) BILLY OCEAN 1984

471 ENDLESS SUMMER NIGHTS RICHARD MARX 1988

470 U.S. FORCES MIDNIGHT OIL 1982

469 LEAVE ME ALONE PINK 2006

468 LETS GO CRAZY PRINCE 1984

467 RHIANNON FLEETWOOD MAC 1976

466 FREE FALLING TOM PETTY 1989

465 WE CLOSE OUR EYES GO WEST 1985

464 MYSTERIOUS WAYS U2 1991

463 PRIVATE EYES HALL & OATES 1981

462 SMOOTH CRIMINAL MICHAEL JACKSON 1988

461 BLAZE OF GLORY JON BON JOVI 1990

460 VOULEZ VOUS ABBA 1979

459 GIRL ON FIRE ALICIA KEYS 2012

458 A KIND OF MAGIC QUEEN 1986

457 JUMP POINTER SISTERS 1984

456 VALERIE STEVE WINWOOD 1987

455 JUST A GIRL NO DOUBT 1995

454 IS THIS LOVE WHITESNAKE 1987

453 DONT GO BREAKING MY HEART ELTON JOHN & KIKI DEE 1976

452 STUCK WITH YOU HUEY LEWIS & THE NEWS 1986

451 BRING ME SOME WATER MELISSA ETHERIDGE 1988

450 IN YOUR EYES KYLIE MINOGUE 2001

449 STANDING ON THE OUTSIDE COLD CHISEL 1981

448 THE RIVER OF DREAMS BILLY JOEL 1993

447 WHEN TOMORROW COMES EURYTHMICS 1986

446 LOVE OF THE COMMON PEOPLE PAUL YOUNG 1984

445 DONT STAND SO CLOSE TO ME POLICE 1981

444 BY MY SIDE INXS 1991

443 ROCK AND ROLL ALL NIGHT KISS 1975

442 IM YOUR MAN WHAM 1985

441 HURT SO GOOD JOHN MELLENCAMP 1982

440 THINGS CAN ONLY GET BETTER D:REAM 1996

439 STAND BACK STEVIE NICKS 1983

438 CHAIN REACTION JOHN FARNHAM 1990

437 HUNGRY LIKE THE WOLF DURAN DURAN 1983

436 ROCK DJ ROBBIE WILLIAMS 2000

435 ALL I WANT IS YOU U2 1989

434 99 LUFT BALLOONS NENA 1984

433 YOURE MY BEST FRIEND QUEEN 1976

432 CHERISH MADONNA 1989

431 SHOUT TEARS FOR FEARS 1985

430 RUNAWAY CORRS 1995

429 SUSSUDIO PHIL COLLINS 1985

428 WE BELONG PAT BENATAR 1984

427 NO LIES NOISEWORKS 1987

426 JOYRIDE ROXETTE 1991

425 RECKLESS AUSTRALIAN CRAWL 1983

424 GOOD TIMES INXS & JIMMY BARNES 1986

423 GOODBYE YELLOW BRICK ROAD ELTON JOHN 1973

422 WHEN YOURE GONE BRYAN ADAMS & MEL C 1998

421 PART TIME LOVER STEVIE WONDER 1985

420 RAISE YOUR GLASS PINK 2010

419 HEY LITTLE GIRL ICEHOUSE 1983

418 ROCKET DEF LEPPARD 1989

417 LINGER CRANBERRIES 1993

416 BLAME IT ON THE BOOGIE JACKSONS 1979

415 UNWELL MATCHBOX 20 2002

414 I KNEW YOU WERE WAITING FOR ME GEORGE MICHAEL & ARETHA FRANKLIN 1987

413 USE SOMEBODY KINGS OF LEON 2008

412 GET OUTTA MY DREAMS BILLY OCEAN 1988

411 UNDER PRESSURE QUEEN & DAVID BOWIE 1981

410 YOUNG YEARS DRAGON 1989

409 VENUS BANANARAMA 1986

408 THE FLAME CHEAP TRICK 1988

407 SUICIDE BLONDE INXS 1990

406 DREAMS FLEETWOOD MAC 1977

405 RHYTHM OF THE NIGHT DEBARGE 1985

404 ITS ONLY NATURAL CROWDED HOUSE 1991

403 BAD MICHAEL JACKSON 1987

402 COUNT ON ME BRUNO MARS 2011

401 COME ON EILEEN DEXYS MIDNIGHT RUNNERS 1983

400 LIVING YEARS MIKE & THE MECHANICS 1988

399 COLD AS ICE FOREIGNER 1977

398 CRUSH JENNIFER PAIGE 1998

397 REBEL YELL BILLY IDOL 1984

396 CREAM PRINCE 1991

395 PRESSURE DOWN JOHN FARNHAM 1986

394 DROPS OF JUPITER (TELL ME) TRAIN 2001

393 FAME IRENE CARA 1980

392 IF I COULD TURN BACK TIME CHER 1989

391 BENNIE AND THE JETS ELTON JOHN 1974

390 HEAD OVER HEELS TEARS FOR FEARS 1985

389 AINT NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH JIMMY BARNES 1991

388 CRAZY FOR YOU MADONNA 1986

387 HEART OF GLASS BLONDIE 1979

386 BROKEN WINGS MR MISTER 1985

385 SEX ON FIRE KINGS OF LEON 2008

384 I FEEL THE EARTH MOVE MARTIKA 1989

383 I WISH IT WOULD RAIN DOWN PHIL COLLINS 1990

382 BORN IN THE USA BRUCE SPRINGSTEEN 1984

381 TRUE COLORS CYNDI LAUPER 1986

380 ITS A LONG WAY TO THE TOP AC/DC 1976

379 CAN YOU FEEL IT JACKSONS 1981

378 WANTED DEAD OR ALIVE BON JOVI 1987

377 KILLER QUEEN QUEEN 1975

376 BLUE SKY MINE MIDNIGHT OIL 1990

375 SEVEN WONDERS FLEETWOOD MAC 1987

374 OUT OF TOUCH HALL & OATES 1984

373 SPINNING AROUND KYLIE MINOGUE 2000

372 JUMP VAN HALEN 1984

371 DANCING ON THE CEILING LIONEL RICHIE 1986

370 AM I EVER GONNA SEE YOUR FACE AGAIN ANGELS 1977

369 A TOUCH OF PARADISE JOHN FARNHAM 1987

368 NIGHT FEVER BEE GEES 1978

367 IN THESE ARMS BON JOVI 1993

366 MICKEY TONI BASIL 1983

365 LAND OF CONFUSION GENESIS 1987

364 HOLDING OUT FOR A HERO BONNIE TYLER 1984

363 DONT LET THE SUN GO DOWN ON ME GEORGE MICHAEL & ELTON JOHN 1991

362 LISTEN LIKE THIEVES INXS 1985

361 WALKING ON THE MOON POLICE 1979

360 NOTHINGS GONNA STOP US NOW STARSHIP 1987

359 IF THIS IS IT HUEY LEWIS & THE NEWS 1984

358 ILL BE YOUR SHELTER TAYLOR DAYNE 1990

357 CHEAP WINE COLD CHISEL 1980

356 GERONIMO SHEPPARD 2014

355 KOKOMO BEACH BOYS 1988

354 RASPBERRY BERET PRINCE 1985

353 HAZARD RICHARD MARX 1992

352 TO HER DOOR PAUL KELLY 1988

351 BEAT IT MICHAEL JACKSON 1983

350 HERE WITHOUT YOU 3 DOORS DOWN 2003

349 DANGEROUS ROXETTE 1988

348 SUPERSTITION STEVIE WONDER 1973

347 SOUNDS OF THEN GANGAJANG 1986

346 GRENADE BRUNO MARS 2010

345 WHERE THE STREETS HAVE NO NAME U2 1987

344 STAND BY ME JOHN LENNON 1975

343 MANIAC MICHAEL SEMBELLO 1983

342 DANCING IN THE STORM BOOM CRASH OPERA 1990

341 SAD SONGS ELTON JOHN 1984

340 MR BRIGHTSIDE KILLERS 2004

339 LA ISLA BONITA MADONNA 1986

338 TRULY MADLY DEEPLY SAVAGE GARDEN 1998

337 MY OBSESSION ICEHOUSE 1987

336 SUNGLASSES AT NIGHT COREY HART 1984

335 BIZARRE LOVE TRIANGLE NEW ORDER 1986

334 MAKE ME LOSE CONTROL ERIC CARMEN 1987

333 SO WHAT PINK 2008

332 LOGICAL SONG SUPERTRAMP 1979

331 YOU CANT HURRY LOVE PHIL COLLINS 1982

330 TO BE WITH YOU MR BIG 1991

329 DREAMWORLD MIDNIGHT OIL 1987

328 LEAVE A LIGHT ON BELINDA CARLISLE 1989

327 HARD TO SAY IM SORRY CHICAGO 1982

326 TOO FUNKY GEORGE MICHAEL 1992

325 KNOWING ME KNOWING YOU ABBA 1977

324 RUN TO YOU BRYAN ADAMS 1984

323 I DONT FEEL LIKE DANCING SCISSOR SISTERS 2006

322 I WANT IT ALL QUEEN 1989

321 WEATHER WITH YOU CROWDED HOUSE 1992

320 A GOOD HEART FEARGAL SHARKEY 1985

319 RESPECTABLE MEL & KIM 1987

318 I DONT WANT TO MISS A THING AEROSMITH 1998

317 LIFE IN A NORTHERN TOWN DREAM ACADEMY 1986

316 NEW SENSATION INXS 1987

315 BETTER MAN ROBBIE WILLIAMS 2002

314 OLD TIME ROCK AND ROLL BOB SEGER 1979

313 LETS HEAR IT FOR THE BOY DENIECE WILLIAMS 1984

312 3AM MATCHBOX 20 1996

311 REASONS JOHN FARNHAM 1986

310 ITS STILL ROCK AND ROLL TO ME BILLY JOEL 1980

309 ALL I WANNA DO IS MAKE LOVE TO YOU HEART 1990

308 I RAN A FLOCK OF SEAGULLS 1982

307 IF I COULD 1927 1989

306 BEAUTIFUL DAY U2 2002

305 TRAGEDY BEE GEES 1979

304 THE HEAT IS ON GLENN FREY 1984

303 SEXUAL HEALING MARVIN GAYE 1984

302 NO SECOND PRIZE JIMMY BARNES 1986

301 I CANT DANCE GENESIS 1992

300 BAD MEDICINE BON JOVI 1988

299 CANT FIGHT THE MOONLIGHT LEANN RIMES 2000

298 SEND ME AN ANGEL REAL LIFE 1984

297 SOMEBODY TO LOVE GEORGE MICHAEL & QUEEN 1993

296 AS THE DAYS GO BY DARYL BRAITHWAITE 1988

295 WANNA BE STARTING SOMETHING MICHAEL JACKSON 1983

294 ANOTHER BRICK IN THE WALL PINK FLOYD 1979

293 THROW YOUR ARMS AROUND ME HUNTERS & COLLECTORS 1986

292 VOGUE MADONNA 1990

291 KEEP ON LOVING YOU REO SPEEDWAGON 1981

290 ROXANNE POLICE 1979

289 WHOS THAT GIRL EURYTHMICS 1984

288 WHATAYA WANT FROM ME ADAM LAMBERT 2010

287 SOMETHING HAPPENED ON THE WAY TO HEAVEN PHIL COLLINS 1989

286 DECEMBER 63 (OH WHAT A NIGHT) FRANKIE VALLI & THE FOUR SEASONS 1994

285 FOREVER NOW COLD CHISEL 1982

284 VIVA LA VIDA COLDPLAY 2008

283 MONEY FOR NOTHING DIRE STRAITS 1985

282 THE BEST TINA TURNER 1989

281 KNOCKIN ON HEAVENS DOOR GUNS N ROSES 1992

280 ONE WAY OR ANOTHER BLONDIE 1978

279 HOLD ME NOW THOMPSON TWINS 1984

278 SINCE U BEEN GONE KELLY CLARKSON 2004

277 TAINTED LOVE SOFT CELL 1982

276 CRAZY ICEHOUSE 1987

275 EVERYTHING I DO BRYAN ADAMS 1991

274 TOUCH NOISEWORKS 1988

273 DANIEL ELTON JOHN 1973

272 HERCULES MIDNIGHT OIL 1985

271 SHOULDVE KNOWN BETTER RICHARD MARX 1987

270 RADIO GA GA QUEEN 1984

269 HOW WILL I KNOW WHITNEY HOUSTON 1985

268 EVERYBODY (BACKSTREETS BACK) BACKSTREET BOYS 1999

267 APRIL SUN IN CUBA DRAGON 1977

266 HUNG UP MADONNA 2005

265 DONT CHANGE INXS 1982

264 TAKE ON ME AHA 1985

263 BRING ME TO LIFE EVANESCENCE 2003

262 LITTLE RED CORVETTE PRINCE 1983

261 I GOT MY MIND SET ON YOU GEORGE HARRISON 1987

260 BETTER THE DEVIL YOU KNOW KYLIE MINOGUE 1990

259 EVERY LITTLE THING SHE DOES IS POLICE 1981

258 WORLD WHERE YOU LIVE CROWDED HOUSE 1986

257 YOU TOOK THE WORDS RIGHT OUT OF MY MOUTH MEATLOAF 1978

256 LITTLE LIES FLEETWOOD MAC 1987

255 ALL OF ME JOHN LEGEND 2013

254 RELAX FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD 1985

253 AGE OF REASON JOHN FARNHAM 1988

252 MAMBO NUMBER 5 LOU BEGA 1998

251 LIKE THE WAY I DO MELISSA ETHERIDGE 1988

250 EASY LOVER PHILIP BAILEY & PHIL COLLINS 1984

249 HOLD THE LINE TOTO 1978

248 TUCKERS DAUGHTER IAN MOSS 1989

247 IT MUST HAVE BEEN LOVE ROXETTE 1990

246 FOOTLOOSE KENNY LOGGINS 1984

245 GOOD RIDDANCE (TIME OF YOUR LIFE) GREEN DAY 1997

244 I GOT YOU SPLIT ENZ 1980

243 WHO KNEW PINK 2006

242 LOVE BITES DEF LEPPARD 1987

241 POWER OF LOVE HUEY LEWIS & THE NEWS 1985

240 CANT STOP THE FEELING JUSTIN TIMBERLAKE 2016

239 I STILL HAVENT FOUND WHAT IM LOOKING FOR U2 1987

238 HERE COMES THE RAIN AGAIN EURYTHMICS 1984

237 SWEET HOME ALABAMA LYNYRD SKYNYRD 1974

236 KEEP THE FAITH BON JOVI 1992

235 I GUESS THATS WHY THEY CALL IT THE BLUES ELTON JOHN 1983

234 VIDEO KILLED THE RADIO STAR BUGGLES 1979

233 DRIVING WHEELS JIMMY BARNES 1987

232 BORDERLINE MADONNA 1983

231 MY HAPPINESS POWDERFINGER 2001

230 MAN IN THE MIRROR MICHAEL JACKSON 1988

229 LOVE IS A BATTLEFIELD PAT BENATAR 1983

228 I WANT YOU SAVAGE GARDEN 1997

227 EMPIRE STATE OF MIND ALICIA KEYS 2009

226 DOWNHEARTED AUSTRALIAN CRAWL 1980

225 ALL I NEED IS A MIRACLE MIKE & THE MECHANICS 1986

224 MY SHARONA THE KNACK 1979

223 ZOMBIE CRANBERRIES 1994

222 FATHER FIGURE GEORGE MICHAEL 1987

221 EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD TEARS FOR FEARS 1985

220 ROLLING IN THE DEEP ADELE 2011

219 WE DIDNT START THE FIRE BILLY JOEL 1989

218 BREAK MY STRIDE MATTHEW WILDER 1982

217 HOW CAN WE BE LOVERS MICHAEL BOLTON 1990

216 ANOTHER ONE BITES THE DUST QUEEN 1980

215 THE FINAL COUNTDOWN EUROPE 1987

214 HEAVEN BRYAN ADAMS 1985

213 GIVE IT UP KC & THE SUNSHINE BAND 1983

212 JUST LIKE PARADISE DAVID LEE ROTH 1988

211 MARRY YOU BRUNO MARS 2011

210 I FOUND SOMEONE CHER 1987

209 DISAPPEAR INXS 1990

208 KISS PRINCE 1986

207 ROAR KATY PERRY 2013

206 WOULDNT IT BE GOOD NIK KERSHAW 1984

205 CHOIR GIRL COLD CHISEL 1979

204 GIRLS JUST WANNA HAVE FUN CYNDI LAUPER 1984

203 BLACK VELVET ALANNAH MYLES 1990

202 MEAN TO ME CROWDED HOUSE 1986

201 THE TIDE IS HIGH BLONDIE 1980

200 TINY DANCER ELTON JOHN 1972

199 SOMEBODY TOLD ME KILLERS 2004

198 EXPRESS YOURSELF MADONNA 1989

197 DEAD HEART MIDNIGHT OIL 1986

196 KIDS IN AMERICA KIM WILDE 1982

195 ANGELS ROBBIE WILLIAMS 1998

194 THE LOOK ROXETTE 1989

193 YOU SHOOK ME ALL NIGHT LONG AC/DC 1980

192 HUNGRY EYES ERIC CARMEN 1987

191 GREASE FRANKIE VALLI & THE FOUR SEASONS 1978

190 DONT LOSE MY NUMBER PHIL COLLINS 1985

189 BLOW ME (ONE LAST KISS) PINK 2012

188 I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS FOREIGNER 1985

187 YOU OUGHTA KNOW ALANIS MORISSETTE 1995

186 THRILLER MICHAEL JACKSON 1984

185 LAY DOWN YOUR GUNS JIMMY BARNES 1990

184 I THINK WERE ALONE NOW TIFFANY 1988

183 PRIDE (In The Name Of Love) U2 1984

182 BOYS OF SUMMER DON HENLEY 1985

181 MESSAGE IN A BOTTLE POLICE 1979

180 MORE THAN WORDS EXTREME 1991

179 YOUNG TURKS ROD STEWART 1981

178 OH SHERRIE STEVE PERRY 1984

177 THAT DONT IMPRESS ME MUCH SHANIA TWAIN 1999

176 TWO STRONG HEARTS JOHN FARNHAM 1988

175 ONLY YOU YAZOO 1982

174 ITS MY LIFE BON JOVI 2000

173 ETERNAL FLAME BANGLES 1989

172 BURN FOR YOU INXS 1984

171 STAYIN ALIVE BEE GEES 1978

170 SUMMER RAIN BELINDA CARLISLE 1990

169 INVISIBLE TOUCH GENESIS 1986

168 LOVE REALLY HURTS WITHOUT YOU BILLY OCEAN 1975

167 GREAT SOUTHERN LAND ICEHOUSE 1982

166 ONE SUMMER DARYL BRAITHWAITE 1989

165 I LOVE ROCK AND ROLL JOAN JETT 1982

164 NOVEMBER RAIN GUNS N ROSES 1992

163 MY LIFE BILLY JOEL 1978

162 IM GONNA BE (500 MILES) PROCLAIMERS 1989

161 WHEN THE WAR IS OVER COLD CHISEL 1982

160 YOU SPIN ME ROUND DEAD OR ALIVE 1985

159 THOUGHT ID DIED AND GONE TO HEAVEN BRYAN ADAMS 1992

158 DUMB THINGS PAUL KELLY 1988

157 DANCING QUEEN ABBA 1977

156 IM ON FIRE BRUCE SPRINGSTEEN 1985

155 SHUT UP AND DANCE WALK THE MOON 2015

154 BETTER BE HOME SOON CROWDED HOUSE 1988

153 ALL NIGHT LONG LIONEL RICHIE 1983

152 BETTER SCREAMING JETS 1991

151 LISTEN TO YOUR HEART ROXETTE 1989

150 SOLID ROCK GOANNA 1983

149 MISSING YOU JOHN WAITE 1984

148 FIELDS OF GOLD STING 1993

147 RUN TO PARADISE CHOIRBOYS 1989

146 DONT STOP ME NOW QUEEN 1978

145 WHO CAN IT BE NOW MEN AT WORK 1981

144 FEEL ROBBIE WILLIAMS 2003

143 FUNKYTOWN PSEUDO ECHO 1987

142 ANOTHER DAY IN PARADISE PHIL COLLINS 1989

141 LIVIN LA VIDA LOCA RICKY MARTIN 1999

140 DEVIL INSIDE INXS 1988

139 ROCKET MAN ELTON JOHN 1972

138 IM SO EXCITED POINTER SISTERS 1982

137 ALWAYS BON JOVI 1994

136 (I JUST) DIED IN YOUR ARMS TONIGHT CUTTING CREW 1987

135 OUR LIPS ARE SEALED GO GOS 1981

134 HERE I GO AGAIN WHITESNAKE 1988

133 CANT GET YOU OUT OF MY HEAD KYLIE MINOGUE 2001

132 MORE THAN A FEELING BOSTON 1976

131 TOY SOLDIERS MARTIKA 1989

130 FAITH GEORGE MICHAEL 1987

129 KING OF THE MOUNTAIN MIDNIGHT OIL 1990

128 BETTE DAVIS EYES KIM CARNES 1981

127 THE WAY YOU MAKE ME FEEL MICHAEL JACKSON 1987

126 NEED YOU NOW LADY A 2011

125 COME SAID THE BOY MONDO ROCK 1982

124 MOST BEAUTIFUL GIRL IN THE WORLD PRINCE 1994

123 NUTBUSH CITY LIMITS IKE & TINA TURNER 1973

122 HIGHER LOVE STEVE WINWOOD 1986

121 EVERYWHERE FLEETWOOD MAC 1987

120 MANEATER HALL & OATES 1982

119 MOVES LIKE JAGGER MAROON 5 2011

118 ALONE HEART 1987

117 THE BEST THINGS IN LIFE ARE FREE LUTHER VANDROSS & JANET JACKSON 1992

116 PLAYING TO WIN LITTLE RIVER BAND 1983

115 ALL FIRED UP PAT BENATAR 1988

114 ONE U2 1992

113 IF YOU LEAVE ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK 1988

112 TAKE ME BACK NOISEWORKS 1987

111 HOLD ON WILSON PHILLIPS 1990

110 I WAS MADE FOR LOVING YOU KISS 1979

109 ST ELMOS FIRE (MAN IN MOTION) JOHN PARR 1985

108 U AND UR HAND PINK 2006

107 LIVE IT UP MENTAL AS ANYTHING 1985

106 WIND OF CHANGE SCORPIONS 1991

105 UPTOWN GIRL BILLY JOEL 1983

104 YOU GIVE LOVE A BAD NAME BON JOVI 1986

103 IMAGINE JOHN LENNON 1971

102 SWEET DREAMS (Are Made Of This) EURYTHMICS 1983

101 OPEN YOUR HEART MADONNA 1986

100 WE WILL ROCK YOU/WE ARE THE CHAMPIONS QUEEN 1977

99 AGAINST ALL ODDS PHIL COLLINS 1984

98 LOCKED OUT OF HEAVEN BRUNO MARS 2012

97 YOU KEEP ME HANGING ON KIM WILDE 1987

96 CATS IN THE CRADLE UGLY KID JOE 1992

95 EDGE OF SEVENTEEN STEVIE NICKS 1982

94 KYRIE MR MISTER 1986

93 YOUR SONG ELTON JOHN 1971

92 RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH JIMMY BARNES 1992

91 TRUE SPANDAU BALLET 1983

90 THATS WHEN I THINK OF YOU 1927 1988

89 WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO WHAM 1984

88 BLACK BETTY RAM JAM 1977

87 ELECTRIC BLUE ICEHOUSE 1987

86 GLORIA LAURA BRANIGAN 1983

85 DREAMS VAN HALEN 1986

84 TO THE MOON AND BACK SAVAGE GARDEN 1998